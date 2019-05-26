حفتر يصف سلامة بالوسيط المنحاز.. ويتعهد بالعفو عمن يلقون السلاح

وصف القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، بأنه تحول “وسيط منحاز” في النزاع الليبي.

وقال حفتر، في تصريحات مع مجلة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية، “إن الحل السياسي يظل هو الهدف الرئيسي.. لكن للعودة إلى السياسة يجب أولا القضاء على الميليشيات. المشكلة في طرابلس أمنية. وطالما استمر وجود المليشيات والمجموعات الإرهابية فيها، لا يمكن أن تحل”، متعهدا بالعفو عن المسلحين الذين يقاتلون في صفوف المجموعات المسلحة في طرابلس، في حال سلموا أسلحتهم.

وقال المشير حفتر “من يقبلون رفع الراية البيضاء وتسليم سلاحهم والعودة إلى منازلهم سالمين، لن يطاردهم الجيش وسيتمتعون بعفو، لا نريد لهذه الحرب أن تستمر، ونأمل في حل سريع”، موضحا أن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة يبقى هو الهدف.

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