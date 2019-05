المتوسط:

شارك مدير أمن طرابلس ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورؤساء مكاتب وأقسام المديرية في مأدبة إفطار أقيمت بمركز شرطة باب بن غشير.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مباركة الجهود المبذولة من قبل منتسبي ورئيس المركز.

