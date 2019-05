المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بأنّه نتيجة لجهود فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء تم ظهر اليوم الأحد الموافق 26 /5 /2019 م صيانة خط المنارة – بن غشير جهد 30 ك.ف.

وأشار المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، إلى أنه تمَّ عودة التغذية الكهربائية لمنطقتي المنارة والسجاد.

