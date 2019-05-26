مصرف شمال أفريقيا يوفر لعملائه بمناطق الاشتباكات فروعًا بديلة

حدد مصرف شمال أفريقيا فروعًا بديلة لعملائه في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة بالعاصمة طرابلس منذ 4 أبريل الماضي.

فقد أعلنت إدارة المصرف أن العملاء الذين لديهم حسابات في فرع قصر بن غشير يمكنهم الحصول على خدماتهم من خلال فرع الأمان في سوق الجمعة، بينما خصص المصرف فرع منطقة الظهرة لتقديم الخدمات لعملاء فرع صلاح الدين.

ووجه المصرف، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، كافة العملاء بفرعي وادي الربيع والسبيعة إلى أنه يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من فرع سوق الجمعة، في حين يقدم فرعا المصرف في سوق الخميس وسيدي السائح خدماتهما من مقار فروعهما كل حسب منطقته، ولكن تمنح السيولة لزبائنهما من خلال فرع سوق الجمعة.

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