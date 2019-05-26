الشريف يتهم الوفاق باستجلاب عناصر إرهابية إلى ليبيا

اتهم الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي محمد ابوراس الشريف، حكومة الوفاق بمحاولة تشكيل تحالف مسلح ضد الجيش الليبي، واستجلاب عناصر إرهابية إلى ليبيا.

وقال الشريف ردا على سؤال من بوابة أفريقيا الإخبارية، حول وجود عناصر أجنبية في ساحة القتال الليبي، “حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس تحاول استجلاب العناصر التي تنتمي للمجموعات المتشددة محاولة منها لخلق تحالف مسلح لصد هجوم الجيش الليبي وتظهر بين الحين والآخر أسماء تلك العناصر الملاحقة دولياً بسبب ضلوعها في عمليات تصنف بالإرهابية والتي تشارك قوات حكومة الوفاق حالياً مما يجعل حكومة الوفاق في دائرة السهم الدولي، وتعتمد استراتيجية حكومة الوفاق على استمالة تلك العناصر لكسب المعركة أو على الأقل اطالة مدة المعركة لعل وعسى أن تتغير سياسة الدول الكبرى …حيث ترى الدول الكبرى تلك في دخول الجيش لطرابلس أمر جيد من أجل تحجيم دور الجماعات المتشددة وتقزيم المليشيات الغير منضبطة وفك الارتباط معها لضمان مصالحها في المرحلة القادمة”.

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