بلدية بنغازي تشرع في ترميم منارة المدينة

أعلنت بلدية بنغازي إدراج مشروع ترميم منارة بنغازي التي تُعد رمز المدينة وبلديتها، ضمن خطتها للحفاظ على معالم المدينة التاريخية.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية، أنه سيتم أيضا العمل على صيانة وترميم الكاتدرائية الشهيرة وقبتيها والملاحق في أطرافها، ودراسة إمكانية أن تكون مقر لمتحف لمدينة بنغازي التي لا يوجد فيها متحف يضم القطع الأثرية لها، حيث تمت زيارة مبنى الكاتدرائية بحضور مراقب الآثار بنغازي والاتفاق على تنظيف الكنيسة واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها باعتبارها معلماً من معالم بنغازي التاريخية.

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