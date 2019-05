مدير أمن سرت يقف على سير عمل الخطة الأمنية خلال شهر رمضان

المتوسط:

قام مدير أمن سرت العميد، الصديق بن سعود، ومساعد الشؤون الأمنية ورئيس قسم المرور والنجدة ومدير مكتب المدير بجولة ميدانية داخل المدينة والتقاطعات والمواقع الحيوية والشوارع الرئيسية، وذلك للوقوف على الجهود التي تبذلها الدوريات التابعة للمديرية لتأمين المواطنين أتناء تسوقهم وتسهيل حركة السير خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الجولة، ضمن متابعة الخطة الأمنية الثانية الموضوعة من قبل المديرية خلال شهر رمضان المبارك

