هدية :حكومة الوفاق خليط من المليشيات والجماعات الإرهابية

قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي زايد هدية إن “وجود عناصر إرهابية في صفوف مليشيات الوفاق ليس غريبا، في ظل تحالف الجماعات الإرهابية ضد الجيش الوطني الليبي”.

وأضاف هدية أن الإرهابي محمد بن دردف المعروف بـ”البابور” المتهم بقتل السفير الأمريكي في بنغازي ليس وحده من يقاتل في صفوف ما يسمى “حكومة الوفاق”.

وأوضح هدية أن مجلس النواب الليبي يعلم أن هناك قيادات إرهابية أخرى مثل “النص” وغيره من المعروفين بتطرفهم يقاتلون إلى جانب هذه المليشيات في طرابلس.

ونبه رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي لـ”العين الإخبارية” أن قوات حكومة الوفاق هي خليط من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية المتحالفة معا للسيطرة على مقدرات الدولة ومراكزها المالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

