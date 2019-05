المتوسط:

أفاد مسؤول بميناء البريقة، بأنَّ ناقلة ترفع العلم الدنماركي غادرت الميناء محملة بحوالي 30 ألف طن تقريبًا من منتج النافثا.

كما غادرت الناقلة، التي تحمل اسم «NORD GERANIUM» أمس بشحنتها إلى دولة مالطا، وفق ما أفادت به صفحة مينائي البريقة والزويتينة النفطي.

