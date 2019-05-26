تشكيل لجنة طوارئ للتحقيق بحريق مصحة النفط بطرابلس

طرابلس-العنوان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تشكيل لجنة طوارئ للتحقيق في حريق مصحة النفط بطرابلس، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع السلطات المحلية؛ لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع الجمعة في مصحة النفط بمنطقة غرغور بطرابلس.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الحريق نشب بمخزن الأدوية التابع للمصحَّة عند الظهر تقريبًا بالتوقيت المحلي. وقد شرع رجال الإطفاء في التعامل مع الحريق وتمكنوا من إخماده بالكامل في غضون ساعتين.

وأكدت المؤسسة أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات، وأنها عقدت اجتماعًا طارئًا مع إدارة المصحَّة لمراجعة البروتوكولات الأمنية الطارئة والبدء في تنفيذها لضمان تواصل عمليات المستشفى.

وأشارت إلى أن الاجتماع أشرف عليه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الذي توجه على جناح السرعة إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار الحاصلة والاطمئنان على الموظفين.

وتقدم صنع الله بالشكر إلى رجال الإسعاف والإطفاء، وإلى هيئة السلامة الوطنية، إضافة إلى طاقم العمل بالمصحَّة، قائلاً: “إن المؤسسة الوطنية للنفط ممتنة لشجاعتكم في التعامل مع هذا الحادث وعزمكم على ضمان سلامة المرضى. وإن لجنة الطوارئ ستقوم بكشف الكيفية التي اندلع بها الحريق في أقرب وقت”.

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