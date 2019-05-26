فنوش: السراج لا يملك إلا مشروع تقسيم ليبيا

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم فنوش، إن “التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، بينت بشكل صريح وواضح انحيازه للطرف الذي ينتمي إليه السراج ومن معه.

وأشار إلى أن “انحياز سلامة في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن بيّنت بشكل صريح وجلي انحيازه للسراج، الذي لا يملك مشروعا إلا تقسيم ليبيا ومحاولة سعيه لإحداث فتنة من أجل البقاء في السلطة بأي شكل من الأشكال”.

وأوضح “فنوش” لبرنامج “عالم سبوتنيك”، عبر أثير “راديو سبوتنيك”، أن “دعوات هيئة البرقاوية وهيئة فزان وهيئة طرابلس أصبحت هي السلاح الأخير للسراج من أجل البقاء في السلطة”.

وأضاف: “عندما يسانده غسان سلامة الذي لا يملك أي مشروع للحل بحكم أنه لا يقدم آلية لكيفية التعامل مع السبب الأساس الذي أعاق إمكانية إنتاج أي حل وهي المليشيات المسلحة في طرابلس”.

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