شركة الكهرباء: سقوط 5 أبراج قرب سمنو وراء تكرار انقطاع الخدمة بالمنطقة الجنوبية

قال مساعد المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة بالشركة العامة للكهرباء، المهندس غيث علي غيث، إن انقطاعات الكهرباء المتكررة وانخفاض الجهد وعمليات الفصل في المنطقة الجنوبية تعود إلى سقوط 5 أبراج قرب مدينة سمنو في 28 أبريل 2019.

وأوضح غيث، في فيديو على الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أحد هذه الأبراج انهار بشكل كامل، ويحتاج صيانة حتى في القواعد، مشددًا على أن الشركة تواصل العمل على صيانة الأبراج الخمسة، التي تقع في منطقة رملية تحتاج تربتها لمعالجة بسبب وجود مياه رشح بها، تستغرق بعض الوقت.

ووجه غيث اعتذارًا لأهالي المنطقة الجنوبية؛ نظرًا لما تتعرض له من انقطاع في التيار الكهربائي رغم ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الانقطاعات خارجة عن إرادة الشركة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت خروج 6 محطات عن الخدمة نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس منذ شهر أبريل الماضي.

وأضافت الشركة أن «الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لمعرفة أسباب خروج المحطات عن الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية».

آثار التخريب على برج كهرباء بالمنطقة الجنوبية (صفحة شركة الكهرباء)

آثار التخريب على برج كهرباء بالمنطقة الجنوبية (صفحة شركة الكهرباء)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

