التقى عميد بلدية ترهونة بـ مصطفي أبوزويدة مدير فرع الهلال الأحمر الليبي ترهونة، وذلك لمناقشة التخفيف من معاناة الأسر النازحة من مناطق جنوب طرابلس.

ورافق مير الفرع فوزي العباني منسق الشؤؤن الإداريه بالفرع، وقد أثني عميد بلدية ترهونة علي جهوده وأكد دعمه لما يبذله من جهود.

