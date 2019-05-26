تعطل 6 محطات كهرباء جنوب طرابلس بسبب الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، خروج 6 محطات عن الخدمة نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس منذ شهر أبريل الماضي.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع، إنه نتيجة للاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس فُقدت التغذية عن محطات 30 ك.ف وهي، التبةوالمدفعية والغازات والنهر الصناعي.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لمعرفة أسباب خروج المحطات عن الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية.

يذكر أن الاشتباكات الجارية جنوب طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، تسببت في أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء تجاوزت 62 مليون دينار بحسب شركة الكهرباء.