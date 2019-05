انفجار لغم أرضي في بنغازي يتسبب في وفاة طفلة

المتوسط:

أفادت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، بأنَّ طفلة لقيت مصرعها في انفجار لغم أرضي بأحد المنازل في منطقة بوصنيب، أحد الأحياء الغربية في بنغازي شرقي البلاد.

وأضافت البرغثي، أنَّ الطفلة كانت تلعب في باحة منزل عائلتها قبل أن ينفجر اللغم الذي لم يكن مرئيًا لها، مما أودى بحياتها فورًا، مشيرةً إلى أن الطفلة وصلت إلى المستشفى متوفية، وأن عمها أكد أن الانفجار لم يكن الأول في محل إقامتهم، وأن منطقة بوصنيب لا تزال بحاجة إلى عمليات تمشيط دقيقة للبحث عن الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.

