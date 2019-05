رئيس الدعم المركزي بتاجوراء: «جاهزون للتصدي لأي أعمال إجرامية»

المتوسط:

قام رئيس الدعم المركزي بفرع تاجوراء، باستقبال النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد العماري زايد.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية بتاجوراء وضواحيها والصعوبات التي تواجه الفرع، واطلع الدكتور محمد العماري زايد، على الخطة الأمنية الصادرة عن رئيس الفرع بشأن تأمين بلدية تاجوراء والطوق الأمني للعاصمة ومدى الجاهزية لتنفيذها من قِبل الوحدات الأمنية بالفرع.

وعبّر العضو بالمجلس الرئاسي عن جزيل شكره وتقديره للشجاعة والانضباط والقيافة العسكرية والمجهودات المبذولة التي يقوم بها رئيس الفرع، ومنع الخروقات والتهديدات الأمنية التي قد تحدث داخل تاجوراء والعاصمة طرابلس الكبرى والتصدى لها ، ونوه رئيس الفرع بأننا لن نتهاون في أداء الواجب الأمني وسنتصدى لأي أعمال إجرامية تهدف لزعزعة أمننا وإستقرارنا وإننا لازلنا مستمرون في أداء المهام المُكلفين بها دون كلل أو ملل.

