اخبار ليبيا الان

العامة للكهرباء تعلن خروج 6 محطات جنوب طرابلس عن الخدمة

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن خروج ست محطات عن الخدمة نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس منذ شهر أبريل الماضي.

وذكرت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، مساء أمس، أنه نتيجة للاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة فقدت التغذية عن محطات الثلاثين كيلو فولت وهي التبة والمدفعية والغازات والنهر الصناعي.

وأعلنت الشركة فصل خط المنارة- قصر بن غشير الأمر الذي أدى لانقطاع الكهرباء عن محطتي المنارة والسجاد، مشيرة إلى أن الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول إلى المواقع المطلوبة لإجراء عمليات الصيانة لهذه المناطق بسبب الأوضاع الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك