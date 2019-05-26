صحيفة : توافق أردني إماراتي على دعم حفتر

كشف مصدر سياسي أردني مطلع النقاب لصحيفة رأي اليوم الإلكترونية عن أن التقارب الأردني الإماراتي الأخير تم بصورة مركزية على خلفية توافق البلدين على دعم قوات اللواء خليفة حفتر في ليبيا وفي معركتها الحالية من أجل السيطرة على مدينة طرابلس العاصمة.

وبرر تقرير صحيفة ذلك بوجود رئيس أركان القوات المسلحة الأردنية ضمن الوفد الذي رافق الملك عبد الله الثاني مؤخرا إلى أبو ظبي وانعقاد قمة أردنية إماراتية.

وقال التقرير إن الجانبين تبادلا المشاورات واتفقا على التعاون عسكريا في الساحة الليبية.

وأضافت أن الأردن لديه خبرة كبيرة في النطاق العملياتي في الساحة الليبية حصريا.

وتعاون الأردن مع الإمارات عندما شاركت قوات أردنية في تحرير ثكنة العزيزية وفي توفير الامن لحوض المتوسط إبان رحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

ويبدو أن الاتفاق العسكري بين الإمارات والأردن على دعم قوات حفتر دفعت الأخير إلى زيارة سريعة وخاصة جدا إلى عمان وأبو ظبي والقاهرة قبل عدّة أيام صُنّفت بأنها لم تكن علنية وبقيت مكتومة.

وتم الإعلان على هامش لقاء ملك الأردن بالشيخ محمد بن زايد عن توقيع اتفاقيات عسكرية.

لكن هذه الاتفاقيات لها علاقة بالإشراف التدريبي على مجموعات باسم قوات الخاصة تتبع اللواء حفتر وقواته وبالتنسيق مع وزارة الأركان والدفاع المقامة لصالحه.

ولا يتعلّق الأمر بإرسال قوات بقدر ما يتعلق بإرسال معدات وأسلحة وذخائر وتوفير غطاء سياسي ودعم برامج تدريب وتأهيل خصوصا على حرب العصابات.

وكان الجانب الأردني قد أتم صفقة يتم بموجبها تسليم قوات حفتر آليات مدرعة صنعت وتم تطويرها في الساحة الأردنية وبإشراف خبرات أردنية.

التوقعات تتحدث عن ارتفاع وشيك في مستوى التنسيق للمساهمة في الحسم عسكريا مباشرة في محاولة جديدة بعد عطلة عيد الفطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية