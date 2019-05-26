حملة صحية تستهدف المعتمرين في بنغازي

أقام طلبة من كلية الصحة العامة في جامعة بنغازي، الأحد، حملة صحية استهدفت المعتمرين القاصدين الديار المقدسة خلال شهر رمضان الحالي.

وجاءت الحملة التي أطلق عليها اسم “زيارة بيت الله في أمان الله”، بهدف التثقيف الصحي وتقديم نصائح التغذية والطبية للمعتمرين خلال التنقل وأداء مناسك العمرة، وللحيلولة دون انتقال أي أمراض للمعتمرين، كما تم تقديم إرشادات لمرضى السكر والضغط.

وشملت الحملة أيضا تقديم كمامات ومطهر أيدي ومناديل معقمة ومطويات تحتوي على شرح كامل للمعلومات الصحية حفاظا على سلامة وصحة المعتمرين.

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