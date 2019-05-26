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حملة صحية تستهدف المعتمرين في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام طلبة من كلية الصحة العامة في جامعة بنغازي، الأحد، حملة صحية استهدفت المعتمرين القاصدين الديار المقدسة خلال شهر رمضان الحالي.

وجاءت الحملة التي أطلق عليها اسم “زيارة بيت الله في أمان الله”، بهدف التثقيف الصحي وتقديم نصائح التغذية والطبية للمعتمرين خلال التنقل وأداء مناسك العمرة، وللحيلولة دون انتقال أي أمراض للمعتمرين، كما تم تقديم إرشادات لمرضى السكر والضغط.

وشملت الحملة أيضا تقديم كمامات ومطهر أيدي ومناديل معقمة ومطويات تحتوي على شرح كامل للمعلومات الصحية حفاظا على سلامة وصحة المعتمرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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