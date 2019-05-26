بدء إزالة مباني مستشفى الجمهورية ببنغازي

بدأت أعمال إزالة مباني مستشفى الجمهورية في بنغازي، الأحد، بعد أن تكفلت المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تطوير مشاريع المناطق النفطية بإعادة بنائه.

وتبلغ كلفة إزالة مباني المستشفى وإعادة تعميرها 10 ملايين دولار شاملة جميع الأجهزة والمعدات ومتطلبات المستشفى.

ويتخوّف أهالي بنغازي من إزالة المباني الأثرية داخل المستشفى حيث يحتوي على السور العثماني القديم وهو أقدم المباني في المدينة، ومبنى ما يعرف بـ”الجلدي”، وكنسية الراهبات.

ويعتبر مستشفى الجمهورية في بنغازي من أقدم المباني بالمدينة حيث تم بناؤه عام 1918، ويضم العديد من التخصصات الطبية أهمها النساء والولادة.

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