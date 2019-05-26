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البعثة تدين اختطاف عضو “الأعلى للدولة”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ تجاه الهجمات الأخيرة في طرابلس وضواحيها في الأيام القليلة الماضية.

وأدانت البعثة في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني، الأحد، حادثة اختطاف عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبوغمجة، الخميس الماضي بمنطقة قصر غشير.

كما أعربت البعثة الأممية عن انشغالها بشأن الغارة الجوية التي استهدفت مجمع ريكسوس في طرابلس الذي يجتمع فيه أعضاء من مجلس النواب، معتبرة أن قصف الأهداف المدنية واختطاف المدنيين فعل يناهض الديمقراطية ويدعو للقلق.

وعبّرت البعثة كذلك عن قلقها البالغ بشأن الهجمات ضد الطواقم الطبية بما في ذلك وقوع هجومين على سيارتي إسعاف تقل طواقم طبية نجم عن الحادثين مقتل اثنين من العاملين الصحيين وإصابة آخرين، مضيفة أن مثل هذه الهجمات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

وأشارت البعثة في بيانها إلى أنها تعمل للحصول على الأدلة اللازمة لملاحقة جميع من ثبت تورطهم في هذه الانتهاكات وجميع الحوادث الأخرى ضد السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والمختطفين قسرا، مُذكّرة جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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