مادي: استهداف ريكسوس “مسرحية”

وصف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لقيادة الجيش الوطني اللواء إدريس مادي استهداف فندق ريكسوس في طرابلس بـ”المسرحية”.

وأكد اللواء مادي أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني استهدف آليات تابعة لمجموعة غنيوة الككلي المتمركزة في الجانب الغربي لحديقة الحيوان، وتحديدا بمنطقة تبعد عن الجانب الشرقي للحديقة بمسافة لا تقل عن 400 متر.

وقال مادي لصحيفة “الاتحاد”، مجموعة مسلحة قامت باستهداف فندق ريكسوس لإحداث بلبلة في الرأي العام المحلي والدولي عبر ترويج أكاذيب بأن الفندق هو مقر لمجلس النواب.

وأشار مادي إلى أن الفندق لا يوجد فيه أعضاء من مجلس النواب، كما أنه ليس مقرا للبرلمان، مؤكدا أنه يروّج “لعبة خاسرة”، بحسب وصفه.

وكانت جهات تابعة لحكومة الوفاق اتهمت القوات الجوية التابعة للجيش الوطني باستهداف فندق ريكسوس حيث يتواجد فيه عدد من أعضاء مجلس النواب ويعتبر مقرا لهم.

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