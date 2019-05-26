الجيش الوطني ينشر مشاهد من معارك السيطرة على منطقة الاحياء البرية في طرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة مشاهد من معارك اقتحام وسيطرة القوات المسلحة على مناطق جديدة جنوب العاصمة طرابلس.

وتضمنت المشاهد مواجهات مباشرة لوحدات القوات المسلحة مع القوات التابعة للمجلس الرئاسي، معلنةً تحرير منطقة الاحياء البرية، والتي تمت السيطرة عليها يوم الجمعة الماضية.

وقالت الشعبة تعليقا على المشاهد أنها توثيق لـ”اللحظات الأولى لاقتحام منطقة الأحياء البرية بطرابلس ومن ثم السيطرة عليها وتطهيرها من الحشد الميليشياوي والذي فر أمام بسالة وشجاعة رجال جيشنا الأشاوس، والذين وثقتهم عدسات الإعلام الحربي وهم يلقنون العدو فنون القتال والإقدام والتضحية والكرامة.

مشاهد للحظات الأولى لاقتحام منطقة الأحياء البرية بطرابلس ومن ثم السيطرة عليها وتطهيرها من الحشد الميليشياوي الإرهابي… Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Sunday, May 26, 2019

وكان مصدر عسكري باللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة، قد أكد تحقيق قوات الجيش الوطني تقدما ملحوظا بمناطق جنوب وشرق العاصمة طرابلس، وفرض السيطرة الكاملة على منطقة الاحياء البرية وتطهيرها من قوات الوفاق.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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