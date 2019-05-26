الكهرباء: عودة الخدمة للمنارة والسجاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، عودة خط المنارة – قصر بن غشير جهد 30 كيلو فولت والذي تضرر السبت بسبب الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس .

وأكدت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، عودة التغذية لمحطتي المنارة والسجاد بعد أن تسبب فقدانها في انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المناطق.

وكانت الشركة أشارت السبت إلى أن الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول لإجراء عمليات الصيانة المطلوبة بسبب الأوضاع الأمنية.

ومع تواصل الاشتباكات في ضواحي طرابلس تتواصل خسائر شركة الكهرباء، حيث أعلنت الشركة في الأيام الماضية تكبدها خسائر بـ62 مليون دينار.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للشركة محمد التكوري لـ218 إن الفرق الفنية لم تستطع الدخول لمناطق الاشتباكات منذ فترة إلا أنه رجح أن تكون الخسائر قد ارتفعت نحو الضعفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية