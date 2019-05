قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن خروج بعض النواب المقاطعين للمجلس والذين لم يحضروا جلساته والمجاهرة بتشكيل مجلس نواب في طرابلس جاء لهدم آخر صرح يحوي كل الليبيين في بوتقة واحدة.

و أشار التكالي في تصريحات صحفية إلى قيام المجلس الرئاسي باتخاذ خطوات عملية لتقسيم ليبيا دون الالتفات لمجلس النواب باعتباره الجسم الشرعي ، وذلك بدعم قطري لتنفيذ المخطط حسب قوله.

