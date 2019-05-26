مشاريع لحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في القبة

شرعت مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة في تنفيذ عدة مشاريع في بلدية القبة بمجالات الإنشاء والصيانة والتطوير.

حيث تم الشروع في إنشاء مبنى إداري لديوان مراقبة التربية والتعليم القبة، فضلاً عن مشاريع إضافة فصول دراسية بالطابق الثاني كملاحق بعدة مدارس وصيانة لعدة مدارس أخرى.

كما تم صدور عدة قرارات أخرى من مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة بإنشاء مدرسة نموذج من 12 فصلا بحي القبة الشمالي، وصيانة وتحوير وإضافة فصول دراسية بعدة مناطق من بلدية القبة في عين ماره والدبوسية ولملوده، وهي الآن في طور التجهيز.

وجرى تكليف شركات لتنفيذ هذه المشاريع التي ستساهم بشكل كبير في حلحلة إشكالية الكثافة الطلابية بالمؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل اهتمام مراقبة التربية والتعليم ببلدية القبة بتطوير وتحسين العملية التعليمة لاسيما فيما يتعلق بالمباني التعليمية بمختلف مناطق وأحياء البلدية.

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