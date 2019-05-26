اجتماع موسع بالجفرة لحل مشكلة نقص المياه

عقد آمر المنطقة العسكرية الوسطى، اللواء كمال الجبالي، اجتماعا موسعا ضم رئيس وأعضاء المجلس البلدي الجفرة، ورئيسي جهازي الحرس البلدي والشرطة الزراعية، ومدير عام شركة خدمات المياه والصرف الصحي بالجفرة، وعددا من رؤساء ومديري الجهات الأمنية والضبطية، لمناقشة أسباب نقص المياه.

وتم خلال الاجتماع مطالبة كافة الجهات بالعمل على إزالة التوصيلات غير القانونية لخط المياه العام، وإحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تعاون كافة الجهات والمؤسسات الخدمية والأمنية والضبطية على حل كافة المشاكل التى تعانيها مدن الجفرة المختلفة.

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