“حل مؤقت” لانقطاع المياه في سرت

بحثت بلدية سرت في اجتماع عقد، الأحد، مشكلة انقطاع المياه في المدينة نتيجة نقص الإمدادات من خط خزان اجدابيا الرئيسي إلى سرت.

وقالت البلدية في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع أفضى إلى اتفاق على فتح الإمدادات المائية من خزان سرت لحين معالجة الموضوع.

وعقد الاجتماع برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، بحضور رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى المهندس مصطفى عبدالجليل، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية المهندس منصور دلة.

كما حضر الاجتماع مدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سرت المهندس سعيد الغرشة، ومنسق مشروعات صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت الدكتور القذافي البطئ، ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الأميل

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