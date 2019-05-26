صحة المؤقتة تبحث استجلاب 500 عنصر طبي للعمل بالمستشفيات الليبية

قام مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بادارة المستشفيات بوزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة اسماعيل العيضه، بعقد اجتماع اليوم الأحد مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الهيئات رقم (62) لسنة 2019م ،وبحضور أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر قاعة الاجتماعات بمستشفي الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي، دراسة آليات العمل لوضع قرار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس الوزراء المكلف موضع التنفيذ والذي يتضمن في مادة الأولى تشكيل لجنة برئاسة مدير ادارة المستشفيات الدكتور اسماعيل العيضة وعضوية كلآ من مدير عام مستشفي الجلاء بنغازي خالد الجازوي ومدير مستشفي الجمهورية فتحية العريبي وبعضوية مندوب عن وزارة العمل عامر الحاسي ومندوبآ عن مصلحة الجوازات العقيد طلال احمد مفتاح، إضافة إلى بحث تنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بشأن استجلاب (500) عنصر طبي للعمل بالمستشفيات الليبية.

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