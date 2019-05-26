بلدية بنغازي: سنصون المعالم التاريخية

أكدت بلدية بنغازي أنها ستحافظ على ذاكرة المدينة التاريخية التي ترجع إلى قبل التاريخ الميلادي، وقالت إنها ستعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على معالم المدينة التاريخية.

وأضافت البلدية في بيان، الأحد، إنها أدرجت مشروع ترميم منارة بنغازي التي تُعد رمز المدينة وبلديتها، إضافة إلى العمل على صيانة وترميم الكاتدرائية الشهيرة وقبتيها والملاحق في أطرافها.

وأشارت إلى أنها تدرس إمكانية أن تكون الكاتدرائية مقرا لمتحف لمدينة بنغازي التي لا يوجد فيها متحف يضم القطع الأثرية.

ولفتت البلدية إلى أنها زارت مبنى الكاتدرائية بحضور مراقب الآثار بنغازي، وتم الاتفاق على تنظيف الكنيسة واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها باعتبارها معلما تاريخيا لبنغازي.

وأهابت بلدية بنغازي بكافة المواطنين بتوخي الدقة تجاه ما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار لا صحة لها.

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