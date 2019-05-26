الزائدي: الشعوب تنتصر دائما وهذه هي سنن التاريخ

رأى الأمين التنفيذي للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدي، أن المعركة التي تشهدها ليبيا هي معركة بين الشعب الليبي بقيادة القوات المسلحة، والتنظيمات الإرهابية.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “شتان بين الكفاح ما أجل الوطن وحمايته من العبث والفوضى ولبناء الدولة المدنية الأمنة المستقرةً، وبين من يدافعون على مكاسب خاصة في السلطة ونهب الثروة العامة، المعركة اليوم بين الشعب الليبي بقيادة القوات المسلحة والتنظيمات الارهابية والمليشيات ومن يدعمهم من الطامعين والواهمين، الماكنة الدعائية الإخوانية لن تنجح في تضليل الليبيين ثانية، وهي تدرك ذلك، فهي تعمل فقط على الحفاظ على معنويات المليشياويين، والمغفلين، لذلك لا تهتم بكون ما تردده اكاذيب مفضوحة، لا تنطلى على الأطفال !! الشعوب تنتصر دائما هذه هي سنن التاريخ”.

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