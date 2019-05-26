موظفو “خدمات سبها” يحتجون على غياب الأمن

ناشد موظفو وعمال “شركة خدمات النظافة العامة” في سبها كافة الجهات الأمنية والمجلس البلدي، بضرورة إيجاد حل للاعتداءات والسرقات التي يتعرض لها موظفو الشركة وآلياتها.

وأصدرت إدارة الشركة قرارا بتعليق العمل احتجاجا على ما يتعرض له العاملون فيها، حيث قال المدير المكلف للشركة خالد صالح إن مدينة سبها تعاني من انفلات أمني، مطالبا مديرية أمن سبها بتوفير الحد الأدنى من مظاهر الأمن في شوارع المدينة.

وأوقف عمال الشركة وموظفوها؛ كافة الآليات الخاصة بالشركة في “الشارع الواسع” احتجاجا وتعبيرا عن تجاهل بلدية سبها ومديرية الأمن لمطالبهم المتمثلة بتوفير الأمن.

وكانت مجموعة مسلحة، أقدمت الخميس الماضي، على اختطاف سائق شاحنة تابعة لشركة خدمات النظافة العامة في سبها ومساعده إضافة إلى سرقة الشاحنة، قرب المكب العمومي الذي يقع على بعد 7 كيلومترات شمال غرب المدينة.

وقال مسؤول قسم الحركة بالشركة محمد الزوي إن هذا الحادث الأول من نوعه بعد 7 أشهر من توقف حوادث الاعتداء على عمال وشاحنات الشركة.

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