بلدية سرت تبحث أزمة نقص المياه

عقد عميد بلدية سرت مختار المعدانى، اليوم الأحد، اجتماع مع رئيس لجنة ادارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد عبد الجليل ومدير ادارة المرافق المحلية والاشغال العامة بالبلدية منصور دلة ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياة والصرف الصحى سرت سعيد الغرشة ومنسق مشروعات صندوق دعم الاستقرار التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائى بسرت القدافي البطئ ومدير مكتب الاعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل.

وتم خلال الاجتماع، تدارس عدد من الموضوعات المتعلقة بملف امدادات المياه، كما تناول مناقشة مشكلة نقص المياه التى حدثت الساعات الماضية من خط امدادات المياة بخزان اجدابيا الرئيسي سرت، حيث تم الاتفاق على فتح الامدادات المائية من خزان سرت الى ان يتم معالجة الموضوع.

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