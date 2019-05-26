تعليم الوفاق: في حال استمرار الحرب سنضع خطة بديلة لمعالجة أوضاع الطلبة النازحين

كشف رئيس لجنة الأزمة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق رشاد بشر، عن توقف الدراسة في مناطق كثيرة بسبب الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وقال بشر في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، “لم تتوقف الدراسة في معظم مدارس طرابلس، لكن بلديتي عين زارة وأبو سليم استثناء، كونهما الأكثر تضرراً جراء الأعمال العسكرية، وقد تجاوز عدد المدارس المغلقة فيهما 100 مدرسة، ونأمل انتهاء الحرب قريباً، لكن في حال استمرارها نتوقع وضع خطة بديلة لمعالجة أوضاع الطلبة النازحين، وضمان عدم ضياع العام الدراسي عليهم”.

وأفاد مكتب اليونيسف في ليبيا، أن نحو 122 ألف طالب لا يمكنهم الالتحاق بمدارسهم في طرابلس بسبب المعارك الدائرة، التي أسفرت عن مقتل 510 أشخاص، وإصابة 2467 آخرين بجروح، ونزوح نحو 60 ألف من مناطق الاشتباكات، وفق آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.

الجدير بالذكر، أن وزارة التعليم في حكومة الوفاق أصدرت نهاية الشهر الماضي، قرارات بسبب استمرار المعارك جنوب طرابلس وفي غرب البلاد، حيث حددت عطلة للمعلمين، وعلقت الدراسة بشكل مؤقت طيلة شهر رمضان، كما أكدت الوزارة استمـرار منح السلـطة التقديرية لمـراقبي التعليم فيما يتعلق باستمرار الدراسة بمناطقهم من عدمها، أو استمـرار الـدراسة في بعض المـدارس، ووقفهـا فـي مـدارس أخرى نتيجة للظروف الأمنية الراهنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

