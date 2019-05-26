ماذا قال كرموس بشأن معركة طرابلس؟

وصف عضو مجلس الدولة عادل كرموس، تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس المندلعة بـالحرب الأهلية.

وأوضح كرموس، في تصريحات صحافية، أنه من المرجح أن تشهد ليبيا خلال الفترة المقبلة الكثير من الانعكاسات السلبية نتيجة الاقتتال الدائر في البلاد، قائلا ” إن بقايا نظام القذافي يؤيدون عملية الاعتداء على طرابلس، ومؤيدي ثورة فبراير، يقفون ضدها”، وذلك بحسب تعبيره.

ورأى كرموس، أن خطورة المعركة التي تعيشها ليبيا يكمن في أنها أنهت العمل السياسي، ولم تترك أي سبيل لمواصلة الحوار، محذرا من تكرار موجة الأخذ بالثأر والتهجير التي تبعت 2011م، والتي تسببت في تهجير مدن بالكامل.

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