شباب اجدابيا يقيمون مائدة إفطار جماعي

شهدت مدينة اجدابيا تنظيم مائدة الإفطار الجماعي تحث شعار (انا من اجدابيا) بإشراف منظمة خليك ايجابي وبرعاية كافي طارق.

حضر الإفطار لفيف من الشباب من كافة احياء اجدابيا، وقد تنوعة مائدة الإفطار بمختلف الأطباق والأكلات.

وقال – سعد الشتره – رئيس منظمة خليك ايجابي في حديث لـ” بوابة افريقيا الاخبارية “، ان ” فكرة إقامة مائدة الإفطار الجماعي ليست بالجديدة وقد أقيمت في أكثر من مدينة ليبية خلال شهر رمضان لهذا العام “.

وأضاف – الشتره – ان ” الفكرة لاقت تجاوباً كبيراً من قبل الشباب في مدينة اجدابيا وهذا الأمر زاد من اصرارنا على ان يكون تنظيم مائدة الإفطار الجماعي في شهر رمضان ضمن أنشطة المنظمة خلال السنوات القادمة “.

وقد مائدة الإفطار بعض الفقرات الترفيهية منها فقرة تقليد الأصوات قدمها الموهوب حامد يونس وفقرة ألعاب الخفة قدمها الموهوب عزو الزيداني .