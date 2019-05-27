غات: صرف مستحقات أرباب الأسر الإضافية بعد العيد

أعلن المجلس البلدي غات، أن المصرف التجاري الوطني بالمدينة، سيشرع في صرف مستحقات أرباب الأسر الإضافية، مباشرةً بعد عيد الفطر.

وأوضح المجلس بالخصوص، أنه تواصل مع مدير إدارة المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية، بوزيد جلغم، وتشاور معه حول مستحقات الأُسر، وتم إبلاغه بموعد الصرف.

وأشار مدير المصارف الجنوبية، في حديثه معالمجلس البلدي غات، أنه لا يمانع بصرف مستحقات أرباب الأسر الإضافية.

وجاءت تحركات المجلس البلدي، بعد شكاوي قدّمها المواطنين، حول عدم استلامهم مخصصات أرباب الأُسر الإضافية، والتي تبلغ قيمتها 500 دولار من المصرف التجاري غات.

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