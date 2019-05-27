داخلية الوفاق تضبط داعشي وتتهم الجيش بالتعاون مع إرهابيين

ذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن عناصر الأمن تمكّنت من ضبط عددا من المنتميين لتنظيم داعش، خلال الشهر الماضي، بما فيهم ما يُعرف بـ “أمير ديوان الحسبة” وعنصرا آخر من تنظيم القاعدة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن عملية الضبط، تمت بعد التعاون الأمني مع بعض الدول الصديقة، والتي لازالت تدعم جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوفاق، في مجال مكافحة الإرهاب.

ولفتت وزارة الداخلية في بيانها، عناية الرأي العام المحلي والدولي، وبعثة الأمم المتحدة وسفارات الدول الخمس، دائمة العضوية بمجلس الأمن، أن الوزارة رصدت مجموعات وصفتها بـ”المتشددة” تقاتل مع الجيش الوطني، بحسب وصف البيان.

وأضافت الوزارة، أن زعماء في عصابات تهريب البشر، يشاركون الجيش الوطني ويقاتلون معه لدخول العاصمة طرابلس.

وتعتزم وزارة الداخلية مخاطبة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن هذه الوقائع، التي تثبت “تورّط” الجيش الوطني بتعاونه مع عناصر إرهابية، بحسب وصف البيان.

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