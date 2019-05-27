شعبة الإعلام الحربي: الجيش سيطر على منطقة الأحياء البرية

نشرت شُعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، مشاهد لتقدّم القوات المسلحة بمنطقة مشروع الهضبة، والأحياء المجاورة لها.

وأظهر مقطع الفيديو، عبر الصفحة الرسمية للشعبة، عددا من الآليات والمُدرّعات العسكرية، وهي تتقدّم، في الأحياء البرية.

وأعلنت شعبة الإعلام، عن اقتحام منطقة الأحياء البرية بطرابلس، والسيطرة عليها بعد معارك خاضها الجيش الوطني مع المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وكانت الشعبة في وقت سابق، ليلة أمس، قد أوضحت أن القوات المسلحة استهدفت عددا من الآليات المسلحة للمجموعات المسلحة.

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