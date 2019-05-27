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داخلية الوفاق تضبط داعشي وتتهم الجيش بالتعاون مع إرهابيين!

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

ذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن عناصر الأمن تمكّنت من ضبط عددا من المنتميين لتنظيم داعش، خلال الشهر الماضي، بما فيهم ما يُعرف بـ “أمير ديوان الحسبة” وعنصرا آخر من تنظيم القاعدة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن عملية الضبط، تمت بعد التعاون الأمني مع بعض الدول الصديقة، والتي لازالت تدعم جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوفاق، في مجال مكافحة الإرهاب.

ولفتت وزارة الداخلية في بيانها، عناية الرأي العام المحلي والدولي، وبعثة الأمم المتحدة وسفارات الدول الخمس، دائمة العضوية بمجلس الأمن، أن الوزارة رصدت مجموعات وصفتها بـ”المتشددة” تقاتل مع الجيش الوطني، بحسب وصف البيان.

وأضافت الوزارة، أن زعماء في عصابات تهريب البشر، يشاركون الجيش الوطني ويقاتلون معه لدخول العاصمة طرابلس.

وتعتزم وزارة الداخلية مخاطبة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن هذه الوقائع، التي تثبت “تورّط” الجيش الوطني بتعاونه مع عناصر إرهابية، بحسب وصف البيان.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • اخر نكتة تثير سخرية ان العالم ان الارهابى المجرم باشاغا وزير داخلية مفوض من المليشيات الرهابية ومرفوض من الشعب ممثلا فى مجلس النواب يدعى انه يقبض على ارهابيين رغم انهم واخوانه جلبوا ارهابيين من سوريا دخلوا من ميناء طرابلس جهارا نهارا امام اعين العالم وبنفقوا عليهم من ثروات الشعب الليبى ليقتلوا الليبيين المؤيدين لجيشهم الوطنى الرافضين للتبعية لدويلة قطر واميرها القذر فليبيا مساحتها وعدد سكانها يعادل عشرون دويلة من عينة قطر ولها جيش وطنى يعتز بكرامته الوطنية بينما الاسرة الحاكمة فى قطر يحميها مرتزقة من الحرس الثورى واتراك وامريكان والموساد الصهيونى ويعمل نفايات حكومة الوفاق على تكرار التحربة القطرية صحيح اللى اختشوا ماتوا

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