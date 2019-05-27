متابعة سير العمل في البحث الجنائي تاجوراء

زار رئيس غرفة العمليات في مديرية أمن تاجوراء مكتب البحث الجنائي تاجوراء خلال أذان المغرب للوقوف على سير العمل داخله.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات مدير أمن تاجوراء ولمتابعة أداء أعضاء الشرطة والتفتيش على المراكز والأقسام التابعة للمديرية.

وشدد رئيس مكتب البحث الجنائي تاجوراء على عمل كامل أعضاء المكتب بأتم الجاهزية لتنفيذ التعليمات الصادرة من المديرية لحفظ الأمن والأمان داخل بلدية تاجوراء واستعداد مكتب البحث الجنائي لتقديم أي نوع من المساعدات للمواطنين في أي وقت.

هذا وتأتي هذه الزيارة في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

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