قرب إبرام مذكرة لتطوير أمن المطارات

عقد وزير مواصلات الوفاق ميلاد معتوق اجتماعا موسعا بديوان الوزارة ضم عددا من المسؤولين في الوزارة لمناقشة برنامج مساعدة أميركي لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة مواصلات الوفاق إلى أن البرنامج يتضمن المساعدة في تعزيز أمن المطارات والطيران المدني والمنافذ في ليبيا عبر توفير المعدات والتدريب من خلال مذكرة مقترحة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وقدم معتوق مقترحا يقضي بالإعداد لورشة عمل تعنى بمناقشة الجوانب المختلفة للمذكرة فضلا عن تشكيل فريق قانوني وفني لدراسة هذه المذكرة وإجراء التعديلات المطلوبة وبالشكل الذي يتماشى مع احتياجات المطارات في ليبيا والنظم والقوانين واللوائح الليبية ليصار إلى عرضها على الجانب الأميركي لبحثها معه تمهيدا للتوقيع عليها.

هذا وحضر الاجتماع وكيل ديوان وزارة مواصلات الوفاق لشؤون الطيران والنقل الجوي ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة وأعضاء من وزارتي الخارجية والداخلية في حكومة الوفاق.

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