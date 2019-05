المتوسط:

تبذل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، قصارى جهدها في تأمين وحماية المقار والبعثات الدبلوماسية بطرابلس.

وتحيي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في تأمين المقار والبعثات الدبلوماسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية في حماية المرافق والأهداف الحيوية بالعاصمة طرابلس.

