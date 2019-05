المتوسط:

قام رئيس غرفة العمليات بمديرية أمن تاجوراء، وذلك برفقة مدير مكتب مدير الأمن بزيارة إلى مكتب البحث الجنائي تاجوراء، للوقوف على سير العمل داخل المكتب.

وأكد رئيس مكتب البحث الجنائي تاجوراء، بأن المكتب يعمل بكامل أعضاءه وهو على جاهزية كامله لتنفيذ اي تعليمات صادره من المديرية لحفظ الأمن والأمان داخل بلدية تاجوراء واستعدادها لتقديم المساعدات للمواطنين في أي وقت.

