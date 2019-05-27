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«مواصلات الوفاق»: برنامج جديد يُسهم في تعزيز أمن المطارات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قام وزير مواصلات الوفاق ميلاد معتوق، بعقد اجتماع، بديوان الوزارة ضم عددا من المسؤولين في الوزارة لمناقشة برنامج مساعدة أميركي لتعزيز العلاقات الثنائية.

ولفت بيان،  إلى أن البرنامج يتضمن المساعدة في تعزيز أمن المطارات والطيران المدني والمنافذ في ليبيا عبر توفير المعدات والتدريب من خلال مذكرة مقترحة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وقام معتوق، بتقديم مقترح يقضي بالإعداد لورشة عمل تعنى بمناقشة الجوانب المختلفة للمذكرة فضلا عن تشكيل فريق قانوني وفني لدراسة هذه المذكرة وإجراء التعديلات المطلوبة وبالشكل الذي يتماشى مع احتياجات المطارات في ليبيا والنظم والقوانين واللوائح الليبية.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • اي امن و قاعدين المرتزقه و الارهابيين يهبطون في معيتيقه و مصراته يا شاهد الزور ؟ و بعدين يجب تغيير اسمكم. من مواصلات الوفاق والي مواصلات الحشد المليشياوي. و الله ماكم دوله و لابد من اقتلاع جذوركم يا خنازير يا خونه يا ممانب يا سفهاء. و تحية للجيش العربي الليبي

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