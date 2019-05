المتوسط:

قام وزير مواصلات الوفاق ميلاد معتوق، بعقد اجتماع، بديوان الوزارة ضم عددا من المسؤولين في الوزارة لمناقشة برنامج مساعدة أميركي لتعزيز العلاقات الثنائية.

ولفت بيان، إلى أن البرنامج يتضمن المساعدة في تعزيز أمن المطارات والطيران المدني والمنافذ في ليبيا عبر توفير المعدات والتدريب من خلال مذكرة مقترحة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وقام معتوق، بتقديم مقترح يقضي بالإعداد لورشة عمل تعنى بمناقشة الجوانب المختلفة للمذكرة فضلا عن تشكيل فريق قانوني وفني لدراسة هذه المذكرة وإجراء التعديلات المطلوبة وبالشكل الذي يتماشى مع احتياجات المطارات في ليبيا والنظم والقوانين واللوائح الليبية.

The post «مواصلات الوفاق»: برنامج جديد يُسهم في تعزيز أمن المطارات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية