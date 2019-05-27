ترشيد استهلاك المياه بالمدينة السكنية في راس لانوف

أصدرت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز تنويها وصفته بـ”الهام” إلى سكان المدنية السكنية التابعة للشركة.

وأشار التنويه إلى ترشيد استهلاك المياه في داخل المدينة السكنية بسبب انخفاض مستوى تدفق المياه إلى الخزان الرئيسي من المصدر.

وأضاف التنويه أن الترشيد سيكون خلال الفترة الصباحية من الساعة الـ2 وحتى الساعة الـ4 والنصف ومن الساعة الـ8 حتى الساعة الـ9.

وسيكون الترشيد خلال الفترة المسائية بحسب التنويه من الساعة الـ4 وحتى الساعة الـ8 مساء.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه ليبيا ارتفاعا في درجات الحرارة بالتزامن مع استمرار شهر رمضان الجاري.

هذا وأبدى عدد من السكان تذمرهم على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا الإجراء متهمين الشركة بعدم الالتزام بساعات الترشيد المعلن.

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