تعيين رئيسين جديدين لتسييري العربان والمعمورة

أصدرت الحكومة المؤقتة القرارين رقم 354 و355 لعام 2019 لإعادة تسمية رئيسي وأعضاء المجلسين التسييريين في بلديتي العربان والمعمورة.

وأشار القرار الأول إلى تسمية أشرف عيسى الهادي رئيسا للمجلس التسييري لبلدية العربان وكل من الصادق خليفة منصور وصلاح علي أحمد الغزيلي وعبد الحميد محمد زايد علي والعادي عبد الله عمر الساكت وناجي عيسى نصورة وأم الخير البهلول إبراهيم علي أعضاء في المجلس.

وأكد القرار الثاني تسمية عبد المجيد المبروك الحراري رئيسا للمجلس التسييري لبلدية المعمورة وطارق سعد محمد وعادل عياد اللافي وحسام ضو علي وصلاح أبو عجيلة صالح وعبد الغني أبو حميرة الرتيمي وخيرية حسين سليمان أعضاء في المجلس.

وشدد القراران على ممارسة الرئيسين والأعضاء اختصاصاتهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات مع العمل بالقرارين من تاريخ صدورهما وإلغاء كل حكم يخالفهما مع وجوب قيام الجهات المعنية بتنفيذهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.

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