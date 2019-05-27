ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 562 بينهم 40 مدنيا

وبحسب تغريدة لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا، “ارتفعت حصيلة ضحايا النزاع المسلح في طرابلس في ليبيا إلى 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا”.

The toll from the armed conflict in #Tripoli, #Libya is now 562 dead, including 40 civilians, and 2855 wounded, including 106 civilians. Last week’s deaths included two health workers traveling in ambulances. People saving lives are #NotATarget. pic.twitter.com/R2yQLf5yfK — World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) May 27, 2019

​وتشهد مناطق في طرابلس وما حولها معارك مسلحة منذ 4 أبريل/ نيسان الجاري، على أثر إطلاق القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي توجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.