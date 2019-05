المتوسط:

قامت مراقبة اقتصاد البريقة، بمواصلة توزيع مخصصات المخابز العاملة من مادة الدقيق.

وأشار المكتب لمراقبة اقتصاد البريقة، إلى أن هذه الدفعة تعد الدفعة الثالثة لسنة 2019 وشملت مخابز البريقة الجديدة والعرقوب.

