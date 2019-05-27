اخبار ليبيا الان

الوطنية للنفط: حريق مصحة النفط بسبب قصف مباشر

تم النشر منذُ 49 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الحريق الذي اندلع في مبنى مصلحة النفط بمنطقة غرغور يوم الجمعة الماضي كان نتيجة قصف مباشر استهدف المبنى.

وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن هذه النتيجة تم التوصل إليها بعد التحقيقات التي قام بها جهاز الأمن الداخلي فضلا عن ظهورها في تقرير المباحث الجنائية بعد فحص الحطام الموجود في المخزن المدمر، ويصنف عادة مثل هذا القصف جريمة حرب.

وأوضح البيان أن القصف لم ينتج عنه أي إصابات معربا في ذات الوقت عن القلق من محاولات تعريض حياة مرضى المصحة وموظفيها إلى الخطر وهو الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيقات دولية ومقاضاة القائمين على القصف لأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق